Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de iş ile işçi arayanları buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi, kentte Ekim ayında 263 kişinin istihdamına aracı olarak mal ve hizmet üretimindeki sürece katkı sağladı.

KAYSERİ (İGFA) - Sanayi ve ticaret şehri Kayseri'nin istihdam potansiyeline yönelik hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi, iş arayan ile işveren arasındaki köprü görevini yerine getirmeye devam ederek kentteki önemli bir faaliyete destek olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılı Ekim ayında toplam 263 kişinin istihdamına aracılık ederek vatandaşların yaşamına dokundu. Öte yandan söz konusu 1 aylık süreçte 64 bin 667 SMS yönlendirmesi yapılan faaliyetlerde 602 başvuru, 316 ilan işleme alındı, talep edilen işçi sayısı ise 726 olarak gerçekleşti.

Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılının Ekim ayına kadar olan 10 aylık süreçte toplam 2 bin 579 kişinin istihdamına aracı olurken, söz konusu süreçte 6 bin 607 başvuruyu ve 418 bin 854 SMS yönlendirmesini işleme aldı. 10 aylık süreçte 2 bin 631 ilan olurken talep edilen işçi sayısı ise 6 bin 835 olarak gerçekleşti.