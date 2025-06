Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Satranç İl Temsilciliği iş birliği ile Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde 16-17 Haziran tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenen Efes’in Çocukları Satranç Turnuvası, sporcuların üstün performanslarıyla tamamlandı.İZMİR (İGFA) - İki gün boyunca süren turnuvada, 6 ile 18 yaş arasındaki toplam 59 satranç sporcusu dört farklı kategoride mücadele etti.

Turnuvada; 8 Yaş ve Altı Kategorisinde 12 sporcu, 10 Yaş ve Altı Kategorisinde 21 sporcu, 14 Yaş ve Altı Kategorisinde 20 sporcu, Açık Kategoride ise 6 sporcu yer aldı.

8 Yaş ve Altı Kategorisinde en iyi katılımcı sporcu Rüya Gülbay olurken, kategori birincisi Ali Kalaycıoğlu, ikinci Ilgaz Ali İslam, üçüncü ise Mehmet Yiğit Yaşar oldu. Sporculara madalyalarını Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel takdim etti.

10 Yaş ve Altı Kategorisinde en iyi katılımcı sporcu Eylül Özdemir olurken, birincilik Selahattin Eyüp Ataklı’nın, ikincilik Ata Bartu Can’ın, üçüncülük ise İbrahim Uçbay’ın oldu. Madalyaları Efes Selçuk Belediyesi Siyasi Başkan Yardımcısı Erhan Güzel verdi.

14 Yaş ve Altı Kategorisinde en iyi katılımcı sporcu Ayşe Yiğitcan seçilirken, birincilik Emir Çiçek’in, ikincilik Servan Şendur Yıldız’ın, üçüncülük Arda Bayram’ın oldu. Sporculara ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin sundu.

Açık Kategoride en iyi katılımcı sporcu Berra Sertoğlu olurken, kategori birincisi Egemen Akgün, ikinci Gökçe Bayram, üçüncü Bartu Karpuz oldu. Madalyaları Efes Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Altay Mocan takdim etti.

BAŞKAN CERİTOĞLU SENGEL: “BENİM İÇİN HEPSİ BİRİNCİ”

Satrancı gelecek nesillere sevdirmek ve çocukların hayatına dâhil etmek için düzenlenen turnuvada satranç sporcularını yalnız bırakmayan ve heyecanlarına ortak olan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Çocukların heyecanını görüyorum ki velilerin de gözlerine ve kalplerine yansımış. Bu dönem için yaptığımız ikinci turnuva oldu. Efes Selçuk’un çocukları hepimizin evlatlarıdır. Yolları, bahtları açık olsun. Her birini satrançtaki başarıları için değil, sadece turnuvaya katılmaya karar verdikleri için bile bence en büyük alkış onlara olsun. Benim için hepsi birinci. Dâhil olmaları çok önemli” dedi.

BAŞKAN CERİTOĞLU SENGEL’DEN ÇOCUKLARA YAZ KURSLARI MÜJDESİ

Turnuvanın ödül töreninde çocuklar ve veliler ile bir araya gelerek yaz kurslarının yakın zamanda başlayacağını müjdeleyen Başkan Ceritoğlu Sengel; “20 Haziran itibariyle çocuklar tatile girecekler. Ancak çocuklarımız yaz aylarını da boş geçirmesinler istiyoruz. Bu yaz aylarının kıymetlenmesini istiyoruz. Çünkü Efes Selçuk hem İzmir’e hem Kuşadası’na çok yakın ama buradaki çocuklar rahat rahat sosyal etkinliklere katılabilsinler istiyoruz. İşte bu yüzden İsmail Aka Kütüphanesi, kütüphanenin önüne geçerek bir kurs merkezi, etüt merkezi, bir akademi formatını aldı. O yüzden burada müzik dersleri veriliyor. Piyanosundan kemanına kadar. İşte o yüzden burada çocuklar akşamları çok rahat çalışabilsinler diye ortamlar hazırlanıyor. Bu sene itibariyle devam edeceğimiz satranç kurslarımız, resim kurslarımız ve nice kurslarımızın da yakın bir zaman içerisinde çağrısı yapılacak. Eğer o kursları takip ederseniz yazı oldukça verimle geçireceğinizi zannediyorum" dedi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Her seferinde söylediğim bir şey var; Efes Selçuk’un çocukları Efes Selçuk’ta hiçbir şeyden mahrum kalsın istemiyoruz. Eğitimin sadece okulu gidişle değil aynı zamanda birçok ek kursla olduğunu bile bir veli olarak söylüyorum. Danstan jimnastiğe kadar biz bu yaz kurslarında ve 12 ay boyunca kurs vermeye çalışıyoruz. Belediyecilikte taş yaparsınız, yol yaparsınız, meydan oluşturursunuz, binalar dikersiniz. Her şey bütçenize bağlı ama ne yaparsınız yapın her aile gibi kendiniz yemez içmezsiniz, evin tadilatını boş verirsiniz ama evladınızdan eksiltmezsiniz” diye konuştu.