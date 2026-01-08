İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelere yakacak fişi desteğini bu yıl da sürdürdü.

İZMİR (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüten Efes Selçuk Belediyesi, kış aylarında artan ihtiyaçlar doğrultusunda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kent genelinde sosyal desteğe ihtiyaç duyan 396 aileye, aile başına 3 bin TL olmak üzere yakacak fişi teslim edildi. Aileler, kendilerine verilen yakacak fişleriyle Efes Selçuklu esnaflardan odun ve kömür ihtiyaçlarını karşıladı. Böylece hem ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek sağlandı hem de yerel esnafa katkı sunuldu.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyenin her koşulda yurttaşların yanında olduğunu vurgulayarak; 'Göreve geldiğimiz günden bu yana yurttaşlarımızın ekonomik zorluklardan en az şekilde etkilenmesi için çalışıyoruz. Çocuklarımızın beslenme çantalarının dolmasına katkı sunmaktan, ailelerimizin kış aylarında odun ve kömür ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar pek çok alanda sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üretiyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullara rağmen sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yakacak desteği de her yıl düzenli olarak sağladığımız sosyal destekler arasında yer alıyor. Bu kapsamda yakacak fişlerimizi bu yıl da ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza teslim ettik' diye konuştu.