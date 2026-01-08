Sakarya Büyükşehir BelediyesiOcak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Hatıralar Mahallesi'nde Bir Şair: Ziya Osman Saba' başlıklı söyleşiyle devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Ocak kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Hatıralar Mahallesi'nde Bir Şair: Ziya Osman Saba' adlı söyleşide, Saba'nın şiirlerinde hafıza ve mekân ilişkisi ele alındı.

OSM'de gerçekleşen programda Dr. Serhat Demirel, Saba'nın şiir dünyasını mahalle, ev ve geçmiş kavramları üzerinden değerlendirdi.

Türk şiirinin hafıza merkezli önemli isimlerinden olan Saba'nın ele alındığı programa konuşmacı olarak Dr. Serhat Demirel katıldı. Programda Dr. Serhat Demirel, Ziya Osman Saba'nın şiirlerinde hafıza ve mekân ilişkisinin temel bir yerde durduğunu belirterek, 'Ziya Osman Saba, 'Misak-ı Millî Sokağı Numara 37' şiirini çok sever. Bu şiir hafıza ve mekân ilişkisi açısından son derece önemlidir. Şiirde semt hayatının sahnelendiğini görürüz' dedi.

Saba'nın şiir dünyasında geçmişe duyulan özlemin güçlü bir şekilde hissedildiğini vurgulayan Demirel, 'Şiirlerinde geçmişe özlem vardır. Eski günleri, mahalle kültüründen dolayı çok severdi. Bu özlem, onun şiirlerinde sürekli karşımıza çıkar. Ziya Osman Saba'nın şiirlerinde hafızanın çığlığını bulduğumuz yer evdir. Saba için ev, hatıraların toplandığı ve korunduğu en güçlü mekândır' dedi.

Ziya Osman Saba'nın şiirlerinde mekân ve hafızanın ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu dile getiren Demirel, 'Ziya Osman Saba'nın şiirlerinde mekân ve hafıza iç içe geçmiştir, adeta iki bitişik unsur haline gelmiştir. Bir gün bulmayı umduğu mutluluğu ararken, sürekli hatıralarda ve geçmişte dolaşır' sözleriyle konuşmasını tamamladı.