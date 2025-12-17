Konya'da Karatay Belediyespor Kulübü bünyesindeki masa tenisi ve güreş takımları, ulusal şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle Konya'yı ve Karatay'ı gururlandırdı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyespor Kulübü, masa tenisi ve güreş branşlarında elde ettiği önemli başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kulüp sporcuları, katıldıkları Türkiye şampiyonaları ve ulusal organizasyonlarda kazandıkları derecelerle hem Konya'nın hem de Karatay'ın gururu oldu.

Nevşehir'de düzenlenen Minik-Minik Altı Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda Karatay Belediyespor Masa Tenisi Takımı tarihi bir başarıya imza attı. Toplam 45 lisanslı sporcusu bulunan kulüp, hem erkekler hem de kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu elde ederek bu başarıyı aynı anda yaşayan Türkiye'deki tek kulüp oldu.

2018 doğumlu Yusuf Eren Aydın, kendisinden bir yaş büyük sporcularla mücadele ettiği kategoride üstün performans sergileyerek Türkiye Şampiyonu olurken, 2017 doğumlu Ela Toprak Tokatlı ise turnuva boyunca yalnızca bir set vererek kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu kazandı. Karatay Belediyespor, bu sonuçlarla Fenerbahçe dâhil hiçbir kulübün ulaşamadığı çifte şampiyonluk başarısını elde etti.

Güreş branşında da önemli başarılara imza atan Karatay Belediyespor, Ankara'da düzenlenen Grekoromen Güreş Yıldızlar Ligi müsabakalarında takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Karataylı sporcular bireysel kategorilerde de dikkat çeken dereceler kazandı. Mustafa Kenan Çelik U17 Balkan ikinciliği ve Türkiye dereceleri elde ederken, Ali Poyraz Ayvat U17 Balkan üçüncüsü ve Türkiye Şampiyonu oldu. Emirhan Çakır U17 Milli Takımı adına Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Mustafa Kerem Karaköse U15 Türkiye Şampiyonu olurken Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla mücadele etti. U15 ve U17 kategorilerinde birçok sporcu da kürsüye çıkarak takımın başarısına katkı sağladı.

Şampiyonalardan kupalarla dönen sporcular ve antrenörler, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Antrenörler, Karatay Belediyespor Kulübü'nün sunduğu imkânların bu başarıda büyük rol oynadığını vurgulayarak desteklerinden dolayı Başkan Kılca'ya teşekkür etti.

Sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü'nün tüm branşlarda istikrarlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, 'Şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu başarılar tesadüf değil, planlı ve disiplinli çalışmaların ürünüdür. Amacımız yalnızca kupa kazanmak değil; sağlıklı, disiplinli ve donanımlı gençler yetiştirmektir' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.