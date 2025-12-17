AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr. Vahit Kirişci, beraberindeki Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Bilal Debgici ve Av. Mevlüt Kurt ile birlikte Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'u ziyaret etti.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Ankara Demirspor karşılaşması öncesinde takımın konakladığı otelde gerçekleşen ziyarette heyet, kulüp yöneticileri ve sporcularla bir araya geldi. Milletvekilleri, zorlu maç öncesinde takıma başarı dileklerini ileterek moral verdi.

Ziyaretin sonunda Vekil Kirişci ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş İstiklal Spor'a Ankara Demirspor maçında ve ligin kalan bölümünde başarılar dileyerek desteklerinin devam edeceğini vurguladı.