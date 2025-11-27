Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın riskli yapı kararı doğrultusunda Ali Paşa Çarşısı'nda yıkım süreci Keşan Belediyesi tarafından başlatıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da uzun süredir gündemde olan Ali Paşa Çarşısı'nın yıkımı için çalışmalar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı olarak belirlediği çarşıda, Keşan Belediyesi ekipleri dünden itibaren yıkım sürecini yürütüyor.

Ali Paşa Çarşısı ile ilgili süreç, 2015 yılında Keşan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararla başlamıştı. Mahkeme, çarşının statik açıdan tehlikeli durumda olduğunu tespit ederek 'can ve mal güvenliği riski' bulunduğunu belirtmişti.

2012/177 esas numaralı dosyada yer alan bilirkişi raporunda, binanın mevcut haliyle vatandaşlar için ciddi tehlike oluşturduğu vurgulanmıştı.

Mahkeme kararı 2015 ve 2019 yıllarında Keşan Kaymakamlığı ile Keşan Belediyesi'ne iletilmiş, gerekli işlemlerin yapılması istenmişti. Ancak aradan geçen yıllarda herhangi bir adım atılmamıştı.

BELEDİYEDEN RESMÎ TEBLİGAT

Keşan Belediyesi, 17 Temmuz 2025 tarihinde çarşının çeşitli noktalarına yıkım kararını içeren duyurular asarak bu ilanların resmî tebligat niteliğinde olduğunu açıklamıştı.