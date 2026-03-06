Gazeteci Enver Güler'in oğlu Serhad Güler hayatını kaybetti. Acı haberi gazeteci dostu Erkan Çakıllı duyurdu.

İZMİR (İGFA) - Basın camiasının tanınmış isimlerinden Enver Güler ve eşi Süreyya Güler'in oğlu Serhad Güler'in yaşamına son verdiği öğrenildi.

Acı haberi gazeteci dostu Erkan Çakıllı duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çakıllı, 'Duayen gazeteci Enver Güler benim de can ciğer abim ve basın camiasındaki kıymetli hocamdır. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta Enver ağabeyim olmak üzere ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Serhad Güler'in vefatı, Güler ailesi başta olmak üzere meslektaşları ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

İGF olarak merhum Serhad Güler'e Allah'tan rahmet, Enver ve Süreyya Güler başta olmak üzere ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.