Büyük ikramiye tutarı 386 milyon TL'nin aştığı Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.

3 Aralık'a kadar sürecek Milyonerler Festivali kapsamında oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

Ankara Çankaya'dan, İstanbul Bakırköy'den, İstanbul Kağıthane'den ve Milli Piyango Online'dan oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 3 milyon 231 bin 671 TL ikramiye kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto'da 'Milyonerler Festivali' 26 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen çekilişinde 4 talihliye toplam 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

Çılgın Sayısal Loto'da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran 'Milyonerler Festivali'nin 26 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen yedinci çekilişinde, 5 bilen 4 talihli toplamda ekstra 10 milyon TL kazandı!

