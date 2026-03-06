İlçe ilçe iftar programları düzenleyerek vatandaşları bir sofrada buluşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'ın 15. gününde gönül sofrasını Ünye'de kurdu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandığı programa Başkan Güler'in yanı sıra Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ordu İl Başkanı Samet Özdemir, AK Parti Ünye Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ürer Araz, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN GÜLER ZİYARETLERİNDE SEVGİYLE KARŞILANDI

İftar öncesi ve sonrasında Ünye'ye adeta çıkarma yapan Başkan Güler hane ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Genç, yaşlı, çocuk, her kesimden vatandaşın yakın ilgisiyle karşılanan Başkan Güler, talepleri dinledi, sorunların giderilmesi için talimat verdi.

İlçede sıkılmadık el bırakmayan Başkan Güler, vatandaşlarla sık sık fotoğraf da çektirdi.

'BİZ GÜZEL VE BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Ziyaretlerin ardından Ünye'de Ticaret Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen iftarda yüzlerce vatandaşla bir sofrada buluşan Başkan Güler, Ünyelilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti.

Başkan Güler konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Güzel Ünye'mizde güzel Ünyelilerimizle birlikteyiz o nedenle en mutlu günlerimizden birisini yaşıyoruz. Ramazan dolayısıyla bir arada olduğumuz için Allah'a hamd ediyorum. Çorbamızı birlikte içelim dedik, Allah ağızımın tadını bozmasın. Biz güzel ve büyük bir aileyiz. Bu ailenin kıymetini iyi bilelim. Tarih yeniden yazılıyor görüyorsunuz. Bütün komşularımızda problem varken bizler huzur içinde iftarımızı yapabiliyoruz. Tabiki Gazze'yi, Filistin'i ve Doğu Türkistan'ı da unutmamamız lazım. Bu sorumlulukla onun bilinciyle bir aradayız. Ünye'de ilçe belediyemizle güzel hizmetler yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızı da ziyaret ettik onların da sizlere selamı var. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Güzel günlere hep birlikte hareket edeceğiz.'

Konuşmalar ardından yüzlerce vatandaş iftarını bir sofrada açarak, Ramazan'ın manevi hazzını birlikte yaşadı. Program ardından Başkan Güler, ilçede ziyaretlerini sürdürerek, vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.