Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Çocukça Ramazan Şenliği', Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde yüzlerce çocuğu bir araya getirdi.

SAKARYA (İGFA) - Çocuklar için özel olarak hazırlanan etkinlikler ve oyunlarla şenlikte hem eğlenceli hem de manevi bir atmosfer oluştu.

RENKLİ ATÖLYELER, NEŞELİ ANLAR

Şenlik kapsamında çocuklara yönelik birçok farklı atölyeler düzenlendi. İyilik Kumbarası, Minik Dualar ve Ramazan Tacım gibi workshoplarda minikler hem el becerilerini geliştirdi hem de Ramazan'ın paylaşma ve iyilik ruhunu yakından hissetti.

Fotoğraf ve resim köşesi etkinliği ile yüz boyama uygulamaları da çocukların büyük ilgisini gördü. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde miniklerin neşesi salona yansıdı.

KARAGÖZ-HACİVAT İLE KAHKAHA DOLU ANLAR

Atölye etkinliklerinin ardından program, konferans salonunda sahnelenen tiyatro gösterisiyle devam etti. Yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı'nın üstlendiği eğitici ve eğlenceli Karagöz-Hacivat oyunu, çocuklardan büyük beğeni topladı.