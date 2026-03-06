Lazer Epilasyon Uzmanı Estetisyen Embiye Güler, lazer epilasyon ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Güler, kılların yapısı ve kişinin ten rengine göre farklı lazer epilasyon yöntemleri uyguladıklarını söyledi.

BURSA (İGFA) - Lazer Epilasyon Uzmanı Estetisyen Embiye Güler, İGFA'ya yaptığı açıklamada, lazer epilasyon ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

LAZER EPİLASYON UYGULAMASI NE KADAR SÜRÜYOR?

Lazer epilasyonun insan bedenindeki istenmeyen tüylerden kurtulmanın en etkin yolu olduğuna dikkat çeken Embiye Güler, 'Kıl foliküllerini tahrip ederek uygulanan lazer epilasyon uygulamasında, acı hissini azaltmak ve olası riskleri minimuma indirmek için özel soğutma sistemleri uyguluyoruz. Uygulama sırasında lazer ışını verildiğinde kişi, hafif bir yanma veya batma hissedebilir. 6 seansta hedeflenen sonuca ulaşabildiğimiz lazer epilasyonda seans süreleri, uygulanan bölgeye göre değişkenlik gösterir. Dudak üstü ve göğüs uçları uygulamasını beş-on dakikada tamamlıyoruz. Bikini bölgesi dediğimiz özel bölge için 20 dakika, tüm bacak için ise bir buçuk saatlik seanslar yapıyoruz.' dedi.

LAZER EPİLASYONDA TEN RENGİ VE GÜNEŞ UYARISI

Lazer epilasyon her mevsim uygulanabildiğine dikkat çeken Güler, 'Ancak bazı kurallara uymak gerekiyor. Yazın yaptırılan lazer epilasyon tedavisinde kişinin işlemden önceki hafta kendisini güneşin zararlı ışınlarından koruması gerekiyor. Bahar ve kış aylarında da, lazer epilasyon uygulamasından sonra güneş gören bölgeleri kremlemesi, cildin zarar görmesinin önüne geçer. Ten rengi lazer epilasyon uygulamalarında önem arz ediyor. Kılların yapısı ve kişinin ten rengine göre farklı lazer epilasyon yöntemleri uyguluyoruz.' ifadelerini kullandı.

LAZER EPİLASYONLA KILLARDAN GENELDE KALICI KURTULUYORUZ

Vatandaşların en çok sorduğu sorunun 'Lazer epilasyon sonuçları kalıcı mıdır?' olduğunu ifade eden Embiye Güler, 'Lazer epilasyon, istenmeyen tüylerinden kurtulmak isteyen kadın ve erkekler için son derece etkili ve başarılı bir yöntem. Ancak, bazı süreçler tüylerin tekrar çıkmasına neden olabilir. Hamilelik süreci veya başka hormonal değişimler tüylerin yeniden oluşmasına yol açabilir. Bunun için yapılan seanslardan sonra sürecin takibi için kontrollerin zamanında yapılması faydalı olur.' diye konuştu.

KURU CİLTLERDE REAKSİYON GÖSTEREBİLİR

Lazer epilasyon yaptırmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar olduğuna da vurgu yapan Güler, şunları kaydetti;

'Lazere gelmeden önce hedeflenen bölgedeki tüylerin jiletle kesilmesi gerekiyor. Kesinlikle, cımbız ile kıl almalarının yapılmaması gerekiyor. Ben, müşterilerimizden seanslara gelirken hiçbir şekilde kıllara müdahale etmemesini tavsiye ediyorum. Çünkü, seans sürecinde nerelerde ne kadar kıl çıktığını görerek uygulamayı genişletebiliyoruz. Kıllar ne kadar güçlü ve sert olursa tedavi de o kadar etkili olur. Vücudunuzu lazer epilasyona hazırlamak için cildi nemlendirmek önem taşır. Zira kuru ciltlerde bazı istenmeyen reaksiyonlar görülebiliyor.'

LAZER EPİLASYON SONRASINDA GÜNEŞ KORUYUCU KREM ŞART

Kuru ciltli hastalarda cildin nemlendirilmesi için yoğun nemlendirici kremler önerdiklerini de dile getiren Embiye Güler, 'Bununla birlikte güneş koruyucu kremler ve batık önleyici kremler de kullanılmasında fayda var. Lazer epilasyonun ardından seanslar arasında küçük tüylenmeler oluşabilir. Bu tüyleri ağda ya da cımbız ile almak, epilasyon seanslarını sekteye uğratabilir. Çıkan tüyleri tüy dökücü kremlerle ya da jilet ile almanız gerekir. Tüy köklerinin varlığı lazer ışınlarının daha isabetli şekilde kullanılmasına da yardım eder.' dedi.