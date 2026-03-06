Kent düzeni ve kamu güvenliğinin korunmasının yanı sıra şehirde yaşam kalitesinin arttırılmasını hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri iki yılda 150 binden fazla işyerini denetledi, izinsiz reklam ve işgallere karşı büyük bir mücadele yürüttü.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri geride kalan 2 yıllık sürede kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu süreçte 150 bini aşkın işyeri denetlendi, kurallara uymayan işletmelere idari işlemler uygulandı. Seyyar satıcılık, dilencilik ve kamusal alan işgallerine yönelik operasyonlarla kent düzenini bozan uygulamalara müdahale edildi.

122 BİN İZİNSİZ AFİŞ VE TABELA KALDIRILDI

Kent estetiğini bozan izinsiz reklam ve tabelalara karşı geniş çaplı çalışmalar yürütüldü. İzmir genelinde 122 bin izinsiz reklam, afiş ve tabela kaldırıldı.

Sokak ve meydanlarda görüntü kirliliğine neden olan uygulamalara izin verilmedi.

TRAFİKTE SIKI DENETİM

Kent içi ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla minibüs, servis ve taksilere yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Kurallara uymayan araçlara idari işlem uygulanırken bazı araçlar trafikten men edildi. Ayrıca kent genelinde trafik düzenini bozan binlerce ihlale müdahale edildi.

Son iki yılda çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimler de artırıldı. Kaçak hafriyat dökümü, çevre kirliliği ve izinsiz faaliyetlere karşı 11 binden fazla denetim gerçekleştirildi.

DİJİTAL ZABITA DÖNEMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini de başlattı.

Mobil tutanak sistemi ve tablet uygulamalarıyla sahadaki işlemler hızlandırılırken, denetim süreçleri daha şeffaf hale getirildi.

Kemeraltı, Karşıyaka ve Fahrettin Altay başta olmak üzere kentin yoğun noktalarında yeni zabıta merkezleri kuruldu. Bu merkezlerle denetimlerin sürekliliği sağlanırken sahaya anında müdahale kapasitesi artırıldı.

Kruvaziyer turizmi kapsamında İzmir'e gelen 286 bin turist zabıta ekiplerinin koordinasyonuyla güvenli şekilde karşılandı. Liman çevresinde düzen ve güvenlik sağlanarak ziyaretçilerin şehirde rahat bir şekilde hareket etmesi sağlandı.