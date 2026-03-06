Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 3 bin 167 kadın personel, şehrin ofislerinden sokaklarına, sahne arkasından toplu taşımaya kadar her alanda fark yaratıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların her alanda gösterdiği gücü yalnızca 8 Mart'ta değil, her gün kutluyor. Son bir yılda belediyeye katılan 316 yeni kadın çalışan, şehrin gelişimine doğrudan katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, kadınların her meslek grubunda yer almasını teşvik ederek toplumsal cinsiyet eşitliğine güçlü bir örnek sunuyor.

HER MESLEK DALINDA KADINLARIN İZİ VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlar, yalnızca ofislerde değil; sahada, kültürel etkinliklerde ve toplu taşımada da aktif rol alıyor.

İtfaiyeden veterinerliğe, güvenlikten tiyatro kostüm tasarımına kadar birçok farklı alanda görev yapan kadın personel, kentin yaşamına emekleri ve başarılarıyla değer katıyor. Şehrin her köşesinde sorumluluk üstlenen kadınlar, çalışma hayatındaki güçlü varlıklarıyla fark yaratıyor.

8 MART MESAJI: KADIN HER ALANDA GÜÇLÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan kadınlar, her meslek grubunda fark yaratıyor, topluma değer katıyor ve şehrin gelişimine katkı sağlıyor. 8 Mart, onların emeğinin ve azminin görünür olduğu özel bir gün. Kadınlar, her alanda güçlü olabileceklerini bir kez daha kanıtlıyor.