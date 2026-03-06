Bunlar da ilginizi çekebilir

Yoğun bir çalışma programı uygulanarak yolun 9 Mart 2026 Pazartesi günü sabah saat 06.00'da yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Çalışma kapsamında bu güzergâh 8 Mart 2026 Pazar günü saat 07.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

Çalışma kapsamında 100. Yıl Bulvarı'nın Konyaaltı istikametinden şehir merkezi yönüne gidiş bölümünde, Hızır Reis Caddesi ile Anafartalar Caddesi (Güllük Kavşağı) arasında kalan yaklaşık 730 metrelik bölümde asfalt çalışması yapılacak.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 100. Yıl Bulvarı üzerinde bir süreden beri sürdürdüğü asfalt çalışması etaplar halinde devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Bulvarı'nda altyapı kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle deforme olan yolun asfalt yapım çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyor.

