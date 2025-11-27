Edirne Uzunköprü ilçesine bağlı Karabürçek köyünde yaşayan 72 yaşındaki Besmiye Özalp, köy halkı ve hayırseverlerin başlattığı örnek bir dayanışma kampanyası sayesinde yeni ve güvenli bir eve kavuştu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü ilçesine bağlı Karabürçek köyünde yaşayan 72 yaşındaki Besmiye Özalp, köy halkı ve hayırseverlerin başlattığı örnek bir dayanışma kampanyası sayesinde yeni ve güvenli bir eve kavuştu.

Besmiye Teyze'nin yıkılmak üzere olan eski evinin durumu, köyün gençlerinden Ertuğrul Kayıp tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Bu çağrı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve bir yardım kampanyasına dönüştü.

'ONUN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME BİZE DÜNYALARI VERDİ'

Köy Muhtarı Mustafa Gülkaynak'ın koordinasyonunda toplanan yardımlarla Özalp için yeni bir evin yapımına başlandı. Gülkaynak, kampanyanın köyde küçükten büyüğe herkesi birleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

'El birliğiyle Besmiye Teyze'ye ev yaptık. Onun yüzündeki gülümsemeyi görmek hepimize yetti, bize dünyaları verdi. Bu çalışma, Karabürçek'te ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdi.'

Yeni evini gören kimsesiz Besmiye Özalp, mutluluk gözyaşlarını tutamadı. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Özalp, 'Allah razı olsun, beni unutmadılar. Herkesin kalbine sağlık' sözleriyle minnettarlığını dile getirdi. Bu hikaye, toplumsal dayanışmanın ve komşuluk ruhunun en güzel örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.