Edirne'de Keşanlı el emeği üreten kadınlar, Müze Keşan Bahçesi'nde açtıkları sergiyle SMA hastası Melek'e destek olmayı amaçladı. Sergi, 30 Aralık Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşanlı el emeği üreten kadınlar, Müze Keşan Bahçesi'nde açtıkları sergiyle Keşanlı SMA hastası Melek'e destek olmayı hedefliyor. Dayanışma amacıyla düzenlenen sergi, sosyal sorumluluk örneği olarak dikkat çekiyor.

SERGİ 30 ARALIK'A KADAR AÇIK

El emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi, 30 Aralık Salı gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. Sergiden elde edilecek gelirin SMA hastası Melek'in tedavi sürecine katkı sağlaması amaçlanıyor.

TÜM KEŞANLILARA DAVET

Sergi organizatörleri, Melek için düzenlenen bu anlamlı etkinliğe tüm Keşanlıları davet ederek, dayanışmanın gücüyle küçük Melek'e umut olunabileceğini ifade etti.