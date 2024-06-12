Edirne'nin Keşan ilçesinde SOL Parti Keşan İlçe Başkanı Ali Erol Durmaz, buğday fiyatlarına yönelik açıklanması ardından hükümet yetkililerinin ortada gözükmemesini eleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - SOL Parti Keşan İlçe Başkanı Ali Durmaz, buğday taban fiyatına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Buğday fiyat açıklamaları konusunda hükümetin sırra kadem bastığını öne süren Başkan Durmaz, "Bugün için TMO’nun açıkladığı hububat alım fiyatlarının anlamı; çiftçilere “Üretimden Vazgeçin!” demektir. 2024 hububat alım fiyatları ton başına; makarnalık buğdayda10 bin TL, Ekmeklik buğdayda 9.250 TL, Arpada 7.250 TL olarak açıklandı. ÇKS kaydı olan üreticilere buğday için ton başına 1.750 TL, arpa için de ton başına 750 TL destek ödemesi yapılacağı söyleniyor. Oysa Türkiye Ziraat Odaları Birliği Nisan ayı sonunda buğdayın üretim maliyetini 10,87 TL olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştı.Diğer yandan TMO’ ya verilen ürünlerin parası da peşin olarak değil, 45 gün içinde ödenecektir. Kredi kullanmış olan çiftçiler kredi faizi ödemeye devam ederken, sattıkları buğdayın geciken ödemeleri için kendilerine faiz ödenmeyecektir. Buda; “Ey çiftçi, ürününü TMO’ya değil git tüccara, sanayiciye sat” demektir." yorumunu yaparak, 2023 Mayıs ile 2024 Mayıs aralığında girdi fiyatlarına ilişkin karşılaştırma yaptı.

Söz konusuönemli girdi olan mazotun litre fiyatı 2023 Mayıs‐2024 Mayıs aralığında tam yüzde 109 oranında zamlandığını ifade eden Durmaz, "İlaç fiyatı yüzde 66 civarında zam gördü. Ülkede gerçekleşen enflasyonu ise yüzde 75 oldu. Oysa Buğday taban fiyatındaki artış , arpada ise %4 yakın. Memleket olarak 2022 yılında 8.9 milyon ton, 2023 yılında 11.9 milyon ton buğday ithalat ettik. Yani ithalat her yıl artıyor. Buna çözüm üretmek için parmağını oynatmayan hükümet, her yıl buğdaya daha fazla döviz ayırmak zorunda kalıyor. Buğday ithalatına 2023 yılında ödenen miktar 3,5 milyar dolar. Bunun TL karşılığı yaklaşık olarak 79 milyardır. Oysa aynı yıl (2023) tarımın tümünün desteklenmesi için bütçeden ayrılan pay 63,3 milyar TL düzeyinde kaldı" dedi.

Uluslararası serbest piyasaya bırakılmış hububat fiyatları, hileli sübvansiyonlu tekel fiyatlarıyla üreticileri yok ettiğini belirten Durmaz, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Kara gün dostu” olan TMO, AKP iktidarı döneminde çiftçiler lehine piyasaya müdahale etme özelliğini tamamen yitirmiş, buğdayda olduğu gibi bir çok üründe de şirketlerin önünü açan bir rol oynamaktadır. DTÖ kararlarıyla uygulanan neoliberal tarım politikalar tüm dünyadaki tarımsal sistemi yeniden dizayn edilmekte, ülkelerin hükümetleri de onların isteklerine uygun hareket etmektedir. Avrupa ve Dünya’nın farklı bir çok ülkesinde büyük ve küçük bütün çiftçilerin ortaklaşabildikleri tek konu kendi ülkelerinin ithalat temelli tarım politikalarına karşı çıkmaktır. Bu nedenle Dünyanın bütün caddeleri, sokakları öfkeli çiftçilerle dolmaktadır. SOL Parti olarak diyoruz ki;Açıklanan buğday fiyatları derhal revize edilmelidir. Ürün fiyatları enflasyon göz önüne alınarak maliyet artı yüzde 25 kar oranı ve refah payı konularak hesaplanmalıdır. Uluslararası serbest piyasada belirlenmiş fiyatlarla, ürünün gerçek fiyatı arasındaki fark üreticilere ayrıca fark olarak ödenmelidir. Küçük çiftçilerin ve köylülerin buğday üretemez duruma düşürülmesine karşı çıkılmalıdır. Küçük çiftçilerin üretemez duruma getirilmesi halkın elinden ekmeğinin alınması, açlıkla karşı karşıya getirilmesi demektir. Üreticilerin söz ve karar sahibi olduğu demokratik bir tarım programı oluşturulmalıdır. Tarım üreticilerinin tek çıkış yolu örgütlü mücadeledir."