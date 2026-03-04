Bursa'da Osmangazi Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan üzerinden başlayan tartışma tansiyonu yükseltti. Parti grup sözcülerinin açıklamalarda AK Parti, 28 Şubat vurgusu yaparken, MHP sözcüsü 'İrtikap katalog suçtur, tedbiren tutuklama normaldir' sözlerine CHP'den sert yanıt geldi. CHP Sözcüsü, 'Seçilmiş insanları tutuklamanın savunulacak yanı yok. Bir gün hukuk size de lazım olacak' diyerek hukukun herkes için gerekli olduğunu vurguladı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Meclisi Mart ayı olağant toplantısını gerçekleştirdi. İlçeye ilişkin kararların ele alındığı toplantıda, gündem maddeleri öncesinde parti grup sözcülerinin açıklamaları toplantıya damga vurdu.

AK Parti 28 Şubat vurgusu yaparken, CHP İsrail'in İran'a saldırısını kınadı ve tutuklu belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. MHP ise Tanju Özcan dosyası ve belediye şirketleri üzerinden eleştiriler yöneltti.

AK PARTİ'DEN '28 ŞUBAT' MESAJI

AK Parti Grup Sözcüsü konuşmasında 28 Şubat sürecine atıfta bulunarak, '28 Şubat, milletin iradesine silah doğrultan kirli bir zihniyetin adıdır' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayet odaklarına karşı mücadele verildiğini belirten sözcü, 'Artık bu topraklarda cuntaya yer yoktur. Milletin iradesinin üstünde başka bir güç yoktur' dedi.

CHP'DEN İRAN AÇIKLAMASI VE 'HUKUK' VURGUSU

CHP Grup Sözcüsü ise konuşmasında İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadıklarını belirterek, 'İran'ın kaderini İran halkı belirler. Dışarıdan müdahalelerle demokrasi gelmez' dedi. Savaşın büyük yıkım anlamına geldiğini ifade eden sözcü, barış ve istikrar çağrısı yaptı.

Konuşmasında tutuklu belediye başkanlarına da değinen CHP'li sözcü, son olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilen tutuklama kararının yalnızca ilgili kişiyle sınırlı olmadığını savundu. 'Masumiyet karinesi evrensel hukukun temel ilkesidir. Tutuklama istisnai bir tedbir olmalıdır' diyen sözcü, seçilmiş kişilere yönelik uygulamaların millet iradesi açısından tartışma yarattığını ifade etti.

MHP'DEN REFÜJ VE OKİ ELEŞTİRİSİ

MHP Grup Sözcüsü, Davutlar Caddesi'nde T2 tramvay çalışmaları sırasında yapılan orta refüjün trafik akışını olumsuz etkilediğini belirterek, refüjün kaldırılması çağrısını yineledi. Konunun muhatabı olan Büyükşehir Belediyesi'nden henüz bir adım atılmadığını söyledi.

Ayrıca belediye şirketi OKİ Kültür ve Sosyal Hizmetler üzerinden yapılan doğrudan temin alımlarına dikkat çeken MHP'li sözcü, prodüksiyon hizmetlerinden organizasyonlara kadar farklı kalemlerde ihale yapılmadan alım gerçekleştirildiğini savundu ve belediye şirketlerinin meclis komisyonu tarafından denetlenmesini önerdi.

Tanju Özcan'ın 'irtikap' suçlamasıyla tutuklandığını anımsatan MHP'li sözcü, tutuklamanın hukuki bir tedbir olduğunu belirterek, 'Seçilmiş olmak suç işleme özgürlüğü vermez' dedi.

CHP VE MHP ARASINDA 'TUTUKLAMA' POLEMİĞİ

MHP'li sözcünün Tanju Özcan'a ilişkin sözlerine CHP Grup Sözcüsü yanıt verdi. 'Bahsettiğiniz hukuk bir gün size de lazım olacaktır' diyen CHP'li sözcü, seçilmiş kişiler hakkında hüküm verilmemesi gerektiğini savundu.

Seçilmiş insanlara bu kadar eziyet edilmemesi gerektiğini ifade eden CHP sözcüsü, 'Gün gelir, size de başkalarına da aynı şeyler yapılabilir. O zaman da yine biz mücadele edeceğiz, yine biz hukuku savunacağız. Çünkü hukuk herkese lazımdır. Hukukun ve adaletin olmadığı hiçbir yerde toplum huzurlu olamaz. Bunu da böyle biliniz.' dedi.

Bunun üzerine MHP Grup Sözcüsü, tutuklamanın bir tedbir kararı olduğunu, seçilmiş kişiler için ayrı bir uygulama söz konusu olamayacağını ifade etti.

MHP sözcüsü, söz konusu eleştiriye istinaden, 'Ancak seçilmiş olmak, bir insana suç işleme özgürlüğü vermez. Anayasa ve kanunun ilgili maddelerine göre suç, yalnızca iddianamede yer alanlarla sınırlı değildir; katalog suçlar da bu kapsamda değerlendirilir. Tutuklama ise bir tedbir kararı olarak uygulanır. Bu nedenle tutuklama, seçilmiş kişiler için kesinlikle farklı bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir durum değildir' diye konuştu.

BAŞKAN ERKAN AYDIN'DAN YANIT

Tartışmaların ardından söz alan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Davutlar Caddesi'ndeki trafik sorununun farkında olduklarını ve konuyla ilgili yazışmaların yapıldığını söyledi. Refüj ve parklanmanın bölge trafiğini olumsuz etkilediğini belirten Aydın, sürecin Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olduğunu kaydetti.

Belediye şirketi üzerinden yapılan doğrudan temin iddialarına da yanıt veren Başkan Aydın, işlemlerin mevzuata uygun olduğunu, açık ihale yöntemini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Ortalama 6 firmanın katıldığı ihalelerde yaklaşık yüzde 20 oranında indirim sağlandığını belirten Aydın, bunun 2025 yılı için 100 milyon liranın üzerinde avantaj oluşturduğunu söyledi.

Tanju Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin değerlendirmesinde ise Başkan Aydın, delil karartma veya kaçma şüphesi bulunmayan durumlarda tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

'Şu anki Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı dönemindeki davalarda ne gözaltı ne de tutukluluk tedbirinin uygulanmadığı, yargılamaların tutuksuz yapılabildiği gerçeği ortadadır' diyen Başkan Aydın, 'Burada ise ilk tedbirin tutuklama olması konusunu grup sözcümüz de dile getirdi. Biz bunun doğru bir işlem olmadığını düşünüyoruz. Elbette yanlış işler varsa herkes yargılanır ve yargı sonucunda cezasını çeker. Bu konuda herkes aynı noktada. İster AK Partili, ister MHP'li, ister CHP'li belediyeler olsun; tüm siyasetçiler ve 86 milyon vatandaş için adalet, demokrasi, hukuk sistemi, tarafsız yargı ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri geçerlidir. Olaylara bu açıdan bakmazsak herkes zarar görür. Günün sonunda gemi su almaya başladığında, yukarıdakiler 'Biz batmayız' diye düşünebilir ama aslında herkes etkilenir. Bazıları daha erken, bazıları biraz daha geç. Ben meseleye bu açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum' diye konuştu.