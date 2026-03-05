AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Partili belediye başkanları, ilçelerin ihtiyaçlarını ve planlanan projeleri Ankara'da ilgili bakanlık yetkilileriyle görüştü. Ziyaretlerde gençlik ve spor yatırımları başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te görev yapan AK Partili belediye başkanları ve parti yöneticileri, ilçelerin ihtiyaçlarını ve planlanan projeleri Ankara'da ilgili bakanlıklara iletmek amacıyla kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğündeki heyette Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna yer aldı. Heyet, Ankara'da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmelerde Bilecik genelinde ve ilçelerde yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve ihtiyaç duyulan yatırımlar detaylı şekilde ele alındı. Tarım alanındaki projeler, çiftçilerin desteklenmesi, kırsal kalkınma çalışmaları ve üretimin artırılmasına yönelik konuların yanı sıra sağlık alanında yapılabilecek yatırımlar ve hizmetlerin geliştirilmesine ilişkin talepler de gündeme getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile yapılan görüşmede ise ilçelerde gençlere yönelik spor tesisleri, gençlik merkezleri ve sportif altyapının güçlendirilmesine yönelik projeler değerlendirildi. Heyet, gençlerin sporla daha fazla buluşması ve ilçelerde spor yatırımlarının artırılması konusunda taleplerini Bakan Bak'a iletti.

Heyet ayrıca AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'i ziyaret ederek ilçelerde yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ziyaret programına ilişkin yaptığı açıklamada Bilecik'in gelişimi için Ankara ile güçlü bir koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirterek, 'Belediye başkanlarımızla birlikte Ankara'da önemli temaslarda bulunduk. İlçelerimizin ihtiyaçlarını ve devam eden projelerimizi ilgili bakan yardımcılarımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a detaylı şekilde aktardık' dedi.

Yıldırım, gençlik ve spor alanında Bilecik'e toplam 1 milyar 100 milyon TL'lik yatırım planlandığını belirterek, bu kapsamda gençlik merkezleri, yarı olimpik yüzme havuzları, spor salonları, halı sahalar, basketbol sahaları ve öğrenci yurtlarının yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise Ankara ziyaretlerinin ilçeler adına oldukça verimli geçtiğini belirterek, özellikle tarım, kırsal kalkınma ve gençlik projeleri konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Tekin, 'Pazaryeri için planladığımız projeleri ve taleplerimizi yetkililerle paylaştık. Bu görüşmelerin ilçelerimize yeni yatırımlar olarak döneceğine inanıyoruz' dedi.