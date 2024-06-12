Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanlığı, Trakya Buğday Mitingi için araç kaldıracak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanlığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılacağı Trakya Buğday Mitingi için araç kaldıracağını duyurdu.
Konuyla ilgili olarak İlçe Başkanlığından şu açıklama yapıldı: “Trakya Buğday Mitinginde meydanlara iniyoruz!
Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla Haybolu’da gerçekleştirilecek Trakya Buğday Mitingi’ne gidiyoruz. 14 Haziran Cuma günü saat 15.00’te düzenlenecek mitinge katılmak isteyenler Yönetim Kurulu Üyemiz Esen Şentürk’e 0537 457 22 62 no’lu telefondan ulaşabilirler.”
Kaynak: igf