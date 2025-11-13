Edirne'de İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, bir hayırsever tarafından ilçeye Fen Lisesi kazandırılacağını açıkladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in projeye onay verdiğini belirten Kerman, 'İpsala'mızın eğitim geleceğine yön verecek bu yatırım ilçemize hayırlı olsun' dedi.

İPSALA'YA FEN LİSESİ MÜJDESİ

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçeye yeni bir eğitim yatırımı kazandırılacağını duyurdu. Kerman, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e gerçekleştirdiği ziyarette bir hayırsever iş insanı tarafından İpsala'ya Fen Lisesi kazandırılacağını ve projenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylandığını açıkladı.

'İPSALA'MIZA MÜJDE!'

Başkan Kerman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'İpsala'mıza Müjde! İsmini daha sonra açıklayacağımız hayırsever bir iş insanımızın ilçemize kazandırmayı planladığı Fen Lisesi projesine, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin tarafından onay verildi. İpsala'mızın eğitim alanındaki geleceğine yön verecek bu önemli yatırım için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.'

EĞİTİMDE BÜYÜK ADIM

Fen Lisesi projesi, İpsala'da nitelikli eğitim imkânlarını artırarak bölgedeki gençlerin akademik gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Hayırsever destekli bu yatırımın, ilçenin eğitim alanındaki vizyonuna yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.