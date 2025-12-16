İzmir'de Bornova Belediyesi, Pınarbaşı Güzelcan Ortaokulu öğrencilerini Pınarbaşı Kent Bostanı ve belediye fidanlığında ağırlayarak üretim süreçlerini, bitki yetiştiriciliğini ve ekoloji konularını uygulamalı olarak anlattı. Öğrenciler kışlık sebzelerin gelişimini yerinde gözlemledi, bitki üretimi hakkında bilgi aldı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, Pınarbaşı Güzelcan Ortaokulu öğrencilerini Pınarbaşı Kent Bostanı'nda ağırlayarak doğal yaşamla iç içe bir eğitim deneyimi sundu.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü uzmanları, kent bostanının işleyişini anlatarak burada yürütülen üretim ve eğitim çalışmalarını öğrencilere aktardı. Bostanda yetiştirilen lahana, karnabahar, brokoli, kereviz, marul, ıspanak ve kırmızı lahana gibi kışlık sebzeler tanıtılarak çocukların bitkilerin gelişim süreçlerini yakından gözlemlemesi sağlandı.

FİDANLIKTA UYGULAMALI BİTKİ ÜRETİMİ

Etkinliğin devamında öğrenciler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün fidanlığını ziyaret etti. Fidanlıkta üretilen bitkiler tanıtılırken, bitki üretim süreci uygulamalı şekilde gösterildi. Belediye ekipleri, Bornova genelindeki peyzaj çalışmalarının bu fidanlıklarda yetiştirilen bitkilerle nasıl şekillendiğini anlatarak öğrencilere kapsamlı bir bilgilendirme sundu.

Etkinlik boyunca öğrencilerle ekoloji, biyoçeşitlilik ve doğa koruma konularında interaktif ve keyifli sohbetler gerçekleştirildi. Program sonunda ise çocuklara Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan 'Ekolojik Çocuk Yaşam Rehberi Serisi' kitapları hediye edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Kent bostanlarımız ve fidanlıklarımız yalnızca üretim alanı değil, aynı zamanda birer eğitim yuvasıdır. Çocuklarımızın doğayı tanımasını, üretimi deneyimlemesini ve ekolojik bilinç kazanmasını çok önemsiyoruz. Bugünün bilinçli çocukları, yarının doğaya saygılı nesilleri olacak.' diye konuştu.