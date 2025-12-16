Canon ve İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) iş birliğiyle hayata geçirilen uzun soluklu eğitim programı, sokak fotoğrafçılığından kısa filme kadar 8 farklı temada 18 atölye ile fotoğrafseverleri buluşturacak.

İSTANBUL (İGFA) - Canon ve İFSAK, fotoğraf tutkunları için kapsamlı bir eğitim programı başlattı. Kasım ayında başlayan program, 'Sokak Fotoğrafçılığı' atölyesiyle açıldı.

Takip eden 7 ay boyunca stüdyo fotoğrafçılığından portre ve ürün çekimine, makro ve düğün fotoğrafçılığından kısa film ve videografiye kadar toplam 8 farklı temada eğitimler ve fotoğraf okuma seansları düzenlenecek. Katılımcılar, 18 atölye deneyimiyle fotoğrafçılık becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Canon Orta Doğu ve Türkiye B2C İş Birimi Direktörü Binoj Nair, programın fotoğraf tutkunlarına ilham vermeyi amaçladığını belirterek, 'Canon için İFSAK ile hayata geçirdiğimiz bu uzun soluklu program, bir atölye serisinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Katılımcıların Canon teknolojileriyle yeni bakış açıları edinmesine destek olurken Türkiye'de fotoğrafçılık kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz' dedi.

İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı Tania Sisa ise iş birliğinin kurum için önemini vurgulayarak, 'Canon ile gerçekleştirdiğimiz bu program, hem üyelerimize hem de fotoğraf alanına ilgi duyan herkese geniş bir üretim alanı açacak. Fotoğrafın kolektif gücünü ve paylaşım kültürünü birlikte büyütmek bizim için çok değerli' ifadelerini kullandı.

Program, ileri seviye amatörler ve yarı profesyonellerden oluşan yaklaşık bin katılımcıyı bir araya getirerek Türkiye'de fotoğrafçılık ekosistemine katkı sağlamayı amaçlıyor.