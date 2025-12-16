İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sınavlara hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Ders Atölyeleri'nde üniversite öğrencileri ve mezunları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hazırlık kursları başlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Ders Atölyeleri ile 2022 yılından bu yana LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl hizmet kapsamını genişleterek ALES ve DGS hazırlık programlarını da başlatıyor. Kontenjanların sınırlı olduğu kurslar, sınavlara hazırlık sürecinde üniversite öğrencilerine ve mezunlarına ihtiyaç duydukları desteğe ücretsiz erişim fırsatı sağlayacak.

364 SAATLİK ALES VE DGS HAZIRLIK PROGRAMI

İBB Ders Atölyeleri bünyesinde ilk kez başlayacak olan ALES ve DGS hazırlık programlarında öğrenciler, Türkçe ve sözel mantık ile matematik ve sayısal mantık alanlarında eğitim alacak. Dersler, hafta içi 10.00 ve 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kursun yoğun içeriği sayesinde öğrenciler hem ihtiyaç duydukları derslerde gelişme kaydedebilecek hem de soru çözümleriyle sınav pratiği kazanacak.

15 Aralık'tan itibaren https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/ üzerinden alınmaya başlayan kurslarda sınıf içi konu anlatımının yanı sıra farklı soru çözüm teknikleri gibi başarıyı doğrudan etkileyen alanlarda da öğrencilere katkı sağlanacak.

Alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek dersler 29 Aralık'ta başlayıp 26 Haziran 2026'da sona erecek ve toplamda 364 saatlik bir programı kapsayacak.