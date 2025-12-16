Bursa Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık düzeyini artırmak ve kurumsal afet bilincini güçlendirmek amacıyla çalışanlara dönük 'Afet Farkındalık Eğitimi' düzenledi.

BURSA (İGFA) - Bursa'yı daha dirençli, daha güvenli ve yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla katılımcı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından, İş ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü personeline yönelik 'Afet Farkındalık Eğitimi' düzenlendi. Eğitim programında, başta deprem olmak üzere sel ve su baskını gibi doğal afetlerde doğru hareket tarzları ele alındı. Ayrıca afet öncesi, afet sırası ve sonrasında doğru davranış biçimleri, uzmanlar tarafından kapsamlı şekilde aktarıldı.

Gerçekleştirilen farkındalık eğitimiyle, çalışanların afetlere karşı bilinç düzeyinin artırılması ve doğru müdahale yöntemlerinin yaygınlaştırılması hedeflendi.