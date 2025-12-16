Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Yenimahalle'deki Orhan Cemal Fersoy İlkokulunda düzenlenen Coğrafi İşaretler Etkinliği'ne katılan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çocukların yerli değerlerle büyüdüğünü vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Yenimahalle'deki Orhan Cemal Fersoy İlkokulunda Coğrafi İşaretler Etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg ile gelerek katıldı.

Bakanlar, öğrenciler tarafından memleketlerine özgü coğrafi işaretli ürünlerle karşılandı. Ardından AB'de tescilli 44 coğrafi işaretli ürünün yer aldığı sergiyi gezdi, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve öğretmenlerle istişarelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre gazetecilere açıklama yapan Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, köklerine bağlı ama geleceğe dönük hayaller kurabilen bir nesil yetiştirmeyi hedeflediğini belirterek, 'Çocuklarımız bugün Türkiye'nin ürettiği değerleri tanıyor ve daha iyilerini yapma hayali kuruyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk' dedi. Yeni ders kitaplarının da bu perspektifle hazırlandığını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ise Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın artık yalnızca tarım ürünleriyle sınırlı olmadığını, millî teknoloji hamlesinin sembol projelerinin de öğrencilerin gündeminde yer aldığını söyledi. TEKNOFEST'lerde en büyük paydaşlarının Millî Eğitim Bakanlığı olduğunu hatırlatan Kacır, 'Öğrencilerimiz HÜRJET'ten KAAN'a, Bayraktar'dan KIZILELMA'ya kadar birçok millî teknolojiyi tanıyor' dedi.

Kacır ayrıca Türkiye'nin bin 798 coğrafi işaretli ürünüyle dünyada ikinci sırada olduğunu, AB'de tescilli ürün sayısının bu yıl 44'e çıktığını belirtti.

Programın sonunda iki Bakan, okul bahçesinde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. ,

Daha sonra Ankara YHT Garı'nda, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında yerli ve millî teknoloji ürünlerinin sergilendiği etkinliğin açılışını gerçekleştirdi.