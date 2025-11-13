Ankara Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç tarafından verilen eğitimde personelin denetim, mevzuat ve tüketici hakları konularında bilgi ile farkındalık düzeyinin artırılması hedeflendi.

Eğitimde; 'Zabıta Mevzuatı ve Temel Kavramlar, Denetim Türleri ve Uygulamaları, Belediye Zabıtası Yönetmeliği ile Görev, Yetki ve Sorumluluklar' başlıkları altında kapsamlı sunumlar yapıldı. Katılımcılara, zabıtanın kamusal alandaki düzeni koruma görevlerinden ruhsatsız işyerleriyle mücadeleye, çevre ve hijyen denetimlerinden afet durumlarındaki sorumluluklara kadar önemli bilgiler aktarıldı.

ÖNLEYİCİ DENETİM ANLAYIŞI ELE ALINDI

Programda ayrıca, önleyici ve şeffaf denetim anlayışı, tüketici haklarının korunması, etik ve hesap verebilirlik ilkeleri ile zabıta teşkilatında görevde yükselme süreçleri üzerine de bilgilendirmeler yapıldı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, denetimlerin yalnızca kontrol değil, toplumsal bilinç ve kamu düzeni açısından da eğitici bir süreç olduğunu vurguladı.