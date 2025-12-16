Okul öncesinden üniversiteye kadar uzanan desteklerle İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin eğitim yolculuğuna eşlik ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme vizyonuyla çocuklar ve gençler her alanda destekleniyor.

Kırtasiye yardımından sınav destek merkezlerine, okul iyileştirme çalışmalarından hijyen setlerine kadar kapsamlı desteklerle hem öğrencilerin eğitim hayatı kolaylaştırılıyor hem de ailelerin ekonomik yükü hafifletiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi akademik başarıyı artırmaya yönelik projelerin yanı sıra sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimi destekleyen uygulamalarıyla da öğrencilerin yanında duruyor. Dil destek sınıfları, yapay zekâ destekli eğitim, üniversite öğrencilerine yönelik çamaşırhane ve nakliye hizmetleri, çocuklar ve gençlere özel etkinlikler, öğrencilerin yaşamına dokunuyor.

4 BİN LİRAYA DÜŞÜRÜLDÜ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin sayısı 14'ten 22'ye yükseltildi. 2026 yılında bu sayı 30'a yükselecek. 36-66 ay arası bin 698 çocuğun hizmet aldığı Yuvamız İzmir'in aylık ücretleri geçen yıl yarıya düşürülmüş ve 5 bin TL olmuştu. Bu eğitim-öğretim yılında ise Başkan Dr. Cemil Tugay'ın isteğiyle 4 bin TL'ye düşürüldü.

50 MİLYON LİRALIK KIRTASİYE DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim gören öğrencilerine kırtasiye yardımı yapılıyor. 2025 yılında 13 bin 932 öğrenciye toplam 48 milyon 762 bin TL tutarında kırtasiye desteği sağlandı. İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ ile yapılan protokol çerçevesinde başvuru yapan kırtasiyeler ise üye iş yerleri olarak belirlendi. Destek sayesinde hem öğrenciler ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini aldı hem de İzmirli kırtasiye esnafına can suyu olundu.

2025 Ocak ayından itibaren İzmir' in ihtiyaçlı bölgelerindeki tam gün eğitim veren ve kantini olmayan ilkokullarda eğitim almakta olan öğrenciler için beslenme paketi hizmeti, 2025 Ağustos ayından itibaren dezavantajlı bölgelerdeki 17 Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezi'ne sıcak yemek hizmeti verilmeye de başlandı.

2025 yılı içinde başlayan Okul Aile Birliklerine Destek Projesi ile okullar bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilip fiziki koşulları ve eğitim ortamları daha güvenli, sağlıklı ve nitelikli hale getirildi. Çeşitli ilçelerde yer alan okulların aile birlikleri ile bir araya gelerek okulların eksikliklerini tespit eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, okullarda park ve bahçe düzenlemesi, tamirat ve tadilat işleri, tuvalet bakımı, okul çevresine çit kurulması, Atatürk köşesinin bakımı, kütüphane kurulumu, iç ve dış alanların boyanması gibi çalışmaları yürüttü. Projeyle çocuklar ve ebeveynlerine yönelik seminerler ve eğitimler düzenlendi. Projeden 7 bin 827 öğrenci faydalandı.

BÜYÜKŞEHİR, OKULLARA HİJYEN SETLERİNİ ULAŞTIRIYOR

İzmir'de öğrenim gören öğrencilerin temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim görmelerine destek vermek amacıyla Okul Hijyen Paketi Projesi devreye alındı. 2025 yılının ocak ayında başlayan proje kapsamında her bir okul için 10 litre sıvı sabun, 10 litre yüzey temizleyici, 10 litre çamaşır suyu, 10 litre tuvalet temizleyicisi ve 72'li tuvalet kağıdından oluşan hijyen paketleri 1831 okula dağıtıldı. Hijyen desteği almak isteyen okul aile birliği başkanları, https://bizvariz.izmir.bel.tr/ üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin okullara spor malzemesi desteği 2025 yılında 31 milyon 132 bin 135 liraya ulaştı. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın büyük hassasiyetle takip ettiği süreç kapsamında 1550 okula malzeme ulaştırıldı. İlerleyen aylarda kırsal ilçelerdeki okullara da spor malzemesi desteği verilecek.

Ekonomik krize karşı üniversite öğrencileri ve ailelerine çeşitli desteklerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kız öğrencilere yönelik hizmet veren İZELMAN Örnekköy Sosyal Tesisi'nin aylık ücretine bu yıl da zam yapmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla aylık ücreti 2 bin TL olan 72 kişi kapasiteli sosyal tesis, öğrencilere adeta yuva oluyor. Güvenli bir ortamda barınma imkânına kavuşan öğrenciler, kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere günde iki öğün yemek hizmetinden de yararlanabiliyor.