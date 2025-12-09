Düzce'de Gölyaka sapağında bir sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil markete daldı. İki kişi hafif yaralanırken, markette maddi hasar meydana geldi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Gölyaka sapağında sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil, hızla bir marketin içine daldı.

Alınan bilgiye göre törgü tanıkları, büyük bir gürültüyle irkildiklerini ve olayın saniyeler içinde gerçekleştiğini belirterek, kazanın daha ağır sonuçlara yol açmamasının büyük bir şans olduğunu ifade etti. Çarpmanın etkisiyle markette maddi hasar meydana geldi. Sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.