Muğla Büyükşehir Belediyesi, temizlikten ulaşıma, yol bakımından afet müdahalesine kadar birçok alanda kullanılacak 170 aracı düzenlenen törenle hizmete sundu.

MUĞLA (İGFA) - 170 yeni araç için düzenlenen törene, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları, CHP İl, ilçe ve kadın kolları başkanları, STK'lar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Modern teknolojiyle donatılan araçlar, belediyenin gücünü artırarak hizmet süreçlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacak.Toplam 1 milyar 124 milyon TL'lik yatırımla hizmete kazandırılan 170 araç, belediyenin ilgili birimlerine dağıtıldı. Buna göre Ulaşım Dairesi'ne 47, MUTTAŞ'a 20, Fen İşleri'ne 54, Sağlık ve Sosyal Hizmetler'e 7, Tarımsal Hizmetler'e 2, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne 32 ve İtfaiye Dairesi'ne 8 araç tahsis edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, 'Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, 'Güçlü Bir Muğla' hedefiyle çıktığımız yolda bugün önemli bir dönüm noktasını hayata geçiriyoruz. 170 aracımızı toplam 1 milyar 124 milyon TL'lik yatırımla filomuza katmış bulunuyoruz. Bu hizmeti devreye almamızla birlikte, toplum sağlığından afetlerle mücadeleye, diğer temel belediyecilik hizmetlerinden altyapıya kadar birçok alanda vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin şekilde hizmet sunabilen bir yapıya kavuşuyoruz' dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 170 yeni hizmet aracının tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Yerel yönetim anlayışlarını halkla iç içe, katılımcı ve güçlü bir belediyecilik modeli üzerine kurduklarını vurgulayan Başkan Aras,'Yerel yönetim her zaman halkla iç içe olan yönetimdir. Biz de bu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'Büyük bir alana hizmet veriyoruz. Hepimiz koordinasyon içinde çalışıyoruz ve ancak bu şekilde başarı sağlayabiliriz. Sayın Valimizin himayelerinde, koordinasyon ve iş birliğiyle hareket ederek hizmetlerimizi daha etkili şekilde yürütüyoruz. Bu doğrultuda herkesle iş birliği içinde çalışıyoruz.Bizim için her zaman birinci amaç hizmettir; Halkın hizmetinde her türlü iş birliğine açığız. İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi birbirinden ayrı değildir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hepsine kucak açıyor ve sahip çıkıyoruz. Hangi ilçe belediyesi gelip 'Şuna ihtiyacım var' derse onu geri çevirmiyoruz. İlçelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, geleceğin planlamasını buna göre yapıyoruz.' diye konuştu.

Görev süresinin 1,5 yıllık bölümünde yapılan yatırımları değerlendiren Başkan Aras, Muğla'nın dört bir yanında kapsamlı hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade ederek, hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve Muğla'nın yarınlarını inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.