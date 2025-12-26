Düzce Valiliğinin kar yağışı ve soğuk hava uyarısının ardından harekete geçen 'Müge Anlı ve Dostları' mobil aşevi, kent meydanında vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valiliği tarafından yapılan, bölgede hava sıcaklıklarının düşeceği ve kar yağışının etkili olacağı yönündeki uyarıların hemen ardından, Müge Anlı ve Dostları mobil aşevi Düzce'ye ulaştı.

Kent merkezindeki Anıtpark Meydanı'nda konuşlandırılan mobil aşevi, soğuk havanın etkisini hissettirdiği kentte vatandaşlara gün boyu sıcak çorba ve çay dağıttı. Kurulan stantlar önünde yoğunluk oluşturan Düzceliler, ikram edilen sıcak yiyeceklerle ısınma imkanı buldu.

Dağıtım sırasında mobil aşevi aracını gören birçok vatandaşın, ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'yı da meydanda görmeyi umduğu dikkatlerden kaçmadı. Aracı gören vatandaşlar, 'Müge Hanım da geldi mi? Onu da görebilir miyiz?' diyerek ekiplere meraklarını dile getirdi. Vatandaşlar, yapılan bu anlamlı hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek Müge Anlı ve ekibine teşekkürlerini iletti. Mobil aşevinin bölgedeki hava koşullarına göre faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.