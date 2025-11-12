Bunlar da ilginizi çekebilir

O.Ö.'nün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Polis merkezine götürülürken gazetecilerin 'Cumhurbaşkanına neden hakaret ettiniz?' sorusuna O.Ö., 'Hakaret etmedim, sadece bizi yanlış yönlendiriyorlar, ülkeyi soyuyorlar dedim.' diyerek kendisini savundu.

Polisin geldiğini fark eden O.Ö., odasının camından dışarıya bağırarak ekiplere tepki gösterdi. Şüpheli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ekipler arama kararı doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için otele gitti.

Düzce'de hakkında arama kararı bulunan O.Ö. isimli şahıs, kaldığı otelde polis ekiplerine tepki gösterirken Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

