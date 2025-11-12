Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü

İBB iddianamesi: İmamoğlu 2 bin 430 yıl hapsi istendi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yayımladığı taziye mesajında, 'Vatan hizmetini onurla yerine getiren, gök vatanın nöbetini gururla taşıyan yiğit evladımız Berkay Karaca'nın aziz hatırası Kırklareli'mizin kalbinde sonsuza dek yaşayacaktır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerlerden birinin Lüleburgazlı Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Berkay Karaca olduğu öğrenildi.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri nakliye uçağında görev yapan Lüleburgazlı Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın şehit olduğu bildirildi. Kırklareli, kahraman evladını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.