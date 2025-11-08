Düzce'de yıkım çalışmaları süren belediye binasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay, şehir merkezinde kısa süreli paniğe neden oldu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgilere göre,saat 17.00 sıralarında devam eden yıkım çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle bina içerisinde yangın meydana geldi. Yükselen dumanları fark eden çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlatıldı.