Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) düzenlediği 5. Küresel Medya Çalıştayı, Türkiye'nin medya diplomasisindeki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. 41 ülkeden gelen 310 gazeteci, Alanya'da medya diplomasisi, dijitalleşme, etik yayıncılık ve toplumsal sorumluluk konularını ele aldı. Uluslararası medya iş birlikleriyle güçlü protokoller imzalandı. Bu kapsamda İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) ile de dijital medya eğitimi ve içerik paylaşımı konularında mutabakat sağlandı.

ANTALYA (İGFA) - 41 ülkeden 310 gazetecinin katılımıyla düzenlenen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) 5. Medya Çalıştayı, Türkiye'nin medya diplomasisindeki etkinliğini ve uluslararası iletişim gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın da katıldığı çalıştayda, Bakan Uraloğlu'na İsmail Gaspıralı Hizmet Ödülü takdim edildi. Çalıştay kapsamında düzenlenen oturumlarda medya diplomasisinin geleceği, dijitalleşme süreci, toplumsal sorumluluk ve etik yayıncılık konuları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

41 ÜLKEDEN 310 GAZETECİ AYNI PLATFORMDA BULUŞTU

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin beşincisini düzenlediği medya çalıştayı, hem kapsamı hem de katılımcı profiliyle dikkat çekti. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyadan gelen 310 gazeteci, medya diplomasisi ve iletişim alanındaki yeni gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Çalıştay, sadece mesleki bir buluşma olmanın ötesinde, ülkeler arasında diyalog ve anlayışın güçlendiği küresel bir platform haline geldi.

ÜÇ MECLİS BİR ARADA: YAYGIN, YEREL VE DIŞ MEDYA OTURUMLARI

Etkinliğin sabah bölümünde, KGK bünyesindeki üç ana meclis Yaygın Medya Meclisi, Yerel Medya Meclisi ve Dış Medya Meclisi ayrı ayrı toplandı.

Oturumlarda, medya sektörünün yaşadığı güncel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Oturumlarda öne çıkan konular arasında, yerel medyanın dijital dönüşüm süreci, basın mensuplarının mesleki dayanışmasının artırılması, uluslararası haber iş birliklerinin güçlendirilmesi ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin medya aracılığıyla yaygınlaştırılması yer aldı.

MEDYA DİPLOMASİSİNİN GÜCÜ KONUŞULDU

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, açılış konuşmasında medyanın sadece bilgi aktaran bir araç değil, toplumlar arasında güven ve barış köprüleri kuran bir güç olduğunu vurguladı: 'Gazetecilik artık sadece haber yazmak değil, ülkeler arasında anlayış, empati ve güven tesis etmektir. Bu çalıştay da tam olarak bu misyonu taşıyor.'

BAKAN URALOĞLU: MEDYA VE HABERLEŞME TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi 5. Küresel Medya Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin medya ve iletişim alanındaki dönüşümünü vurguladı.

Bakan Uraloğlu, tarafsız ve özgür basının demokratik devletlerin en önemli güçlerinden biri olduğunu belirterek, gazetecilerin topluma doğru ve eksiksiz bilgi ulaştırmadaki rolüne dikkat çekti. 'Gazetecilik mesleğinin sesi ne kadar güçlü çıkarsa, milletin talepleri de o derece kamuoyuna yansır' ifadelerini kullandı.

5G VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE MEDYA GÜCÜ ARTACAK

Bakan, Türkiye'de başlatılan 5G altyapısı ile iletişim hızının 10 kat artacağını ve gazetecilerin 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabileceğini söyledi. Bu gelişmelerin, medya mensuplarının haber toplama, doğrulama ve yayma süreçlerini kolaylaştıracağını ve gerçek zamanlı haberciliği zirveye taşıyacağını belirtti.

Uraloğlu, hızlı dijitalleşmenin gazetecilere daha fazla sorumluluk getirdiğini ifade ederek, doğru ve tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekti. 'Dezenformasyonun önüne geçilmesinde, gerçek haberin peşinde olan dürüst basın mensuplarımız kritik rol oynuyor' dedi.

TÜRKİYE'NİN HABERLEŞME VE DİJİTAL ALTYAPI BAŞARILARI

Bakan, geniş bant ve mobil abone sayısının 97 milyona ulaştığını, fiber altyapının 88 binden 638 bin kilometreye çıktığını belirtti. Ayrıca, TÜRKSAT 6A uydusunun hizmete alınmasıyla Türkiye'nin kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri hâline geldiğini hatırlattı.

KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ'NDEN BAKAN URALOĞLU'NA ÖDÜL

Alanya'da düzenlenen Küresel Gazeteciler Konseyi 5. Küresel Medya Buluşması kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na 'İsmail Gaspıralı Hizmet Ödülü' takdim edildi. Ödül, basın ve medya alanındaki çalışmaları ve Türkiye'nin iletişim altyapısına yaptığı katkılardan dolayı Bakan Uraloğlu'na verildi. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ödülün,ulaştırma, iletişim ve medya diplomasisine hizmet eden isimleri onurlandırmayı amaçladığını belirtti.

ULUSLARARASI MEDYA İŞ BİRLİKLERİYLE GÜÇLÜ PROTOKOLLER

Çalıştayın en dikkat çeken bölümlerinden biri, medya kurumları arasında imzalanan uluslararası iş birliği protokolleri oldu. Bu kapsamda Küresel gazeteciler Konseyi ve TÜRKSOY ile medya ve kültürel iletişimi güçlendirecek bir iş birliği anlaşması imzalandı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türk dünyasının ortak medya diline duyulan ihtiyacı vurguladı.

İmza töreni öncesinde katılımcılara hitap eden TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, 'TÜRKSOY olarak biz, kültürümüzü sürekli yeniden üretme; ortak dilimizi, düşünce birliğimizi koruma ve geliştirme misyonuyla hareket ediyoruz. Bugün burada, Türk dünyası medyasıyla Küresel Gazeteciler Konseyi arasında imzalanan mutabakat zaptı, bu anlayışın somut bir adımıdır. Bu iş birliği, Türk dünyasının medya temsilcileri arasında ortak bir dil ve vizyon oluşturmayı, haber akışında dayanışmayı ve bilgi paylaşımını artırmayı amaçlamaktadır. Medya ve iletişim alanında Türk dünyasında ortak anlayışın, kültürel değerlerin ve karşılıklı görünürlüğün güçlenmesi için küresel ölçekte çalışmalar yürütüyoruz. Yayın Medya Meclisi, Yerel Medya Meclisi ve Dış Medya Meclisi gibi çeşitli oturumların gerçekleştirildiği bu ulusal ve uluslararası platformlar, bu hedeflerin en önemli zeminini oluşturmaktadır. Bugün imzalanan bu mutabakat, sadece kurumlarımız arasındaki bir anlaşma değil; Türk dünyasının ortak geleceğine, ortak sesi daha gür duyurma iradesine verilmiş bir taahhüttür.' diye konuştu.

Öte yandan, Küresel Gazeteciler Konseyi ile Azerbaycan Matbuat Şurası arasında basın alanında deneyim paylaşımı ve ortak etkinliklerin geliştirilmesini içeren bir protokol imzalanmasının ardından, İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) ile dijital medya eğitimi ve içerik paylaşımı konularında mutabakat sağlandı.

YENİ MEDYA DÜNYASINDA DÖNÜŞÜM VE SORUMLULUK PANELİ: MEDYANIN TOPLUMSAL ROLÜ VE DİJİTALLEŞMENİN ETKİLERİ TARTIŞILDI

Medya dünyasındaki dönüşümün ele alındığı 'Yeni Medya Dünyasında Dönüşüm ve Sorumluluk' başlıklı panel, çalıştayın ikinci bölümü olarak iki ayrı oturumda gerçekleştirildi. Akademisyenler, gazeteciler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen panelde, medyanın toplumsal etkileri, etik sorumlulukları ve dijitalleşmenin getirdiği yeni dinamikler masaya yatırıldı.

Küresel Gazeteciler Konseyi 5. Medya Çalıştayı kapsamında düzenlenen 'Medyanın Toplumsal Rolü' panelinin ilk oturumunda, medyanın toplumsal yapıya etkisi, aile kurumundaki önemi ve şiddetle mücadeledeki sorumluluğu kapsamlı bir şekilde ele alındı. Prof. Dr. Zakir Avşar, medyanın aile birliğini güçlendirme ve koruma yönündeki işlevlerini vurgularken, Batuhan Aybers Avrupa Birliği'nin medya alanındaki destek mekanizmalarını ve uluslararası işbirliği fırsatlarını katılımcılarla paylaştı. Adem Solak ise şiddetle mücadelede medyanın üstlendiği etik sorumlulukları ve toplumsal barışı destekleyen habercilik ilkelerini ön plana çıkardı.

Panel oturumunda, medyanın yalnızca haber aktaran bir araç olmanın ötesinde toplumsal bilinç ve dayanışma kültürünü güçlendiren bir unsur olduğu vurgulandı. Konuşmacılar, medya mensuplarının doğru ve etik habercilik anlayışıyla topluma rehberlik etmesinin önemine dikkat çekti, gazeteciliğin hem demokratik süreçlerde hem de günlük yaşamda toplumsal faydayı artıran bir güç olduğuna işaret etti.

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA GAZETECİLİĞİN YENİ YÜZÜ PANELİ, MEDYA ETİĞİNİ VE TEKNOLOJİYİ TARTIŞTI

Çalıştay kapsamında düzenlenen 'Dijitalleşen Dünyada Gazeteciliğin Yeni Yüzü' paneli, dijital dönüşümün habercilik üzerindeki etkilerini ve teknolojinin medya etiğine yansımalarını masaya yatırdı. Mustafa Yüce, geleneksel medya yapılarının dijital platformlara uyum sürecini değerlendirirken, Burak Torun yapay zekânın haber üretim süreçlerindeki kullanım alanlarını ve bu alandaki etik tartışmaları katılımcılarla paylaştı. M. Barbaros Koçanalı ise sosyal medyanın bilgi kirliliğiyle mücadelede doğru stratejilerle kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Panelde öne çıkan ortak görüş, dijital çağda gazeteciliğin yalnızca hız ve teknolojiyle değil, doğruluk, güvenilirlik ve etik sorumluluk ilkeleriyle yeniden şekillendiği oldu. Katılımcılar, hem geleneksel hem dijital platformlarda doğru bilgi üretimi ve sorumlu habercilik anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen oturum, medya dünyasında bilinçli, sorumlu ve toplumsal faydayı öncelikleyen bir habercilik anlayışının önemini bir kez daha ortaya koydu.

'GAZETECİLİK, KÜRESEL BARIŞIN ANAHTARIDIR'

Çalıştayın sonunda ortak vurgu, medyanın yalnızca bir haber aktarma aracı değil, dünyada barış, anlayış ve dayanışmayı güçlendiren bir diplomasi dili olduğuydu. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin beşinci çalıştayı, Türkiye'nin medya diplomasisinde merkez ülke konumunu pekiştiren bir adım olarak değerlendirildi.