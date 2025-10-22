Düzce'nin Camikebir Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde sabah saatlerinde başıboş gezen atlar trafiği adeta kilitledi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yağmur altında, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde bir anda yola çıkan atlar sürücülere zor anlar yaşattı. Atları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cadde boyunca ilerleyen atlar, bir süre sonra Şen Sokak üzerinden Düzce Valiliği istikametine doğru devam ederken, o anlar, çevredeki bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başıboş atların şehir merkezine nasıl girdiği henüz bilinmezken, olayın ardından vatandaşlar benzer durumların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.