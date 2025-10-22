Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre; saldırı amacıyla araçtan inip yol kapatan sürücülere 180 bin TL para cezası, 60 gün ehliyetsiz kalma ve araçlarının trafikten men edilmesi gündemde.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yaşanan iki olay üzerinden trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik yeni yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarıyer ve Ümraniye'de, araçlarını kasten durdurup yol kapatan, hatta araçtan inerek vatandaşlara tehdit oluşturan sürücüler Y.E.Ş. ve M.P., Emniyet ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Bakan Yerlikaya, bu gibi durumların sadece trafik güvenliğini değil, toplum huzurunu da zedelediğini belirtti. Mevcut yasal düzenlemelerin bu tür olaylarda yetersiz kaldığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, 'Bu kişiler şu anda sadece 'yasak yerde duraklama' gibi maddelerle cezalandırılıyor. Ceza 993 TL, erken ödenirse 744 TL'ye düşüyor. Bu gerçekten caydırıcı mı?' diyerek yeni düzenlemenin gerekçesini kamuoyuna sundu.

YENİ TEKLİFTE CAYDIRICILIK ÖN PLANDA

Yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında, 'saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüler' için uygulanacak yaptırımları anımsatarak; 180 bin TL idari para cezası, ehliyetin 60 gün süreyle geri alınması, araçların 60 gün süreyle trafikten men edilmesinin gündemde olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, 'Trafik düzenini bozmak, yolları kapatmak ve insanların can güvenliğini tehlikeye atmak asla kabul edilemez' dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Bakan Yerlikaya, bu tarz olaylarla karşılaşanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmelerini isteyerek, 'Biz gereğini yaparız.' mesajını yineledi.