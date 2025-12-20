Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Akçakoca ilçesi Kenmenli mevkisinde bulunan akıllı kavşakta meydana geldi.
R.K. idaresindeki 34 plakalı otomobil, öğrenci servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki M.E. Bardak'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Bardak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
