ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu ifadelerin hiçbir temele dayanmadığını belirterek, 'apaçık iftira mahiyeti taşıdığını' savundu. Paylaşımında siyasette kullanılan dilin önemine dikkat çeken Duran, mesnetsiz itham ve suçlamalarla yapılan siyasetin demokrasi kültürüne zarar verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşruiyetinin sorgulanmasının, millet iradesine yönelik açık bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Duran, Türkiye'nin uluslararası alanda bağımsız politikalar yürüten ve küresel meselelerde söz sahibi bir ülke olduğuna işaret ederek, Özel'in açıklamalarının yalnızca Cumhurbaşkanı'nı değil, Türkiye'nin dış politikadaki bağımsızlığını ve devlet geleneğini de hedef aldığını kaydetti.

İç politik hesaplarla devlet yönetimi ve milli çıkarlar üzerinden iftira dilinin kullanılmasının 'liyakat sorununa işaret ettiğini' belirten Burhanettin Duran, açıklamasının sonunda Özgür Özel'i daha sorumlu, saygılı ve ölçülü bir üslup benimsemeye davet etti.