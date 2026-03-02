CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin Ankara'daki buluşmasına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye'nin sıkıntılardan kurtulması için sağlıklı bir kamu yönetimine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Tugay, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasını ise 'siyasi operasyon' olarak değerlendirdi.

ANKARA (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin (CAO) Ankara'da düzenlediği 'Milletle Birlikte, Milletin Emrinde' buluşmasında Türkiye'nin mevcut krizlerden çıkış yolu için sağlam ve şeffaf bir kamu yönetiminin şart olduğunu söyledi.

Başkan Tugay, dayanışma ve ortak akılın önemine dikkat çekerek, toplumsal iş birliğiyle sorunların üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

Buluşmada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına dair de değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, operasyonları siyasi motivasyonlu olarak nitelendirdi. Tugay, 'Tutuklama gerektirmediği hâlde gözaltı ve tutuklama yoluna gidiliyor, tutukluluk süreleri adeta cezaya dönüşüyor. İddianameler geç hazırlanıyor, deliller muğlak' açıklamasında bulundu.

Başkan Tugay, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için halkın, sivil toplumun ve akademinin CHP çatısı altında destek vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.