Down sendromlu çocuklar Katılım Emeklilik DigiZoo’da bir araya geldiİSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkı Katılım Emeklilik DigiZoo, sivil toplum örgütleri iş birliğinde düzenlediği ücretsiz etkinliklerle çocukları misafir etmeye devam ediyor.

Down sendromlu bireylerin her yaşta ve konumda karşılaştıkları ayrımcılık ile mücadele ederek, fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Türkiye Down Sendromu Derneği’ne kayıtlı çocuklar Katılım Emeklilik DigiZoo’nun farklı bir dijital deneyim sunan eğlenceli dünyasında fantastik bir yolculuğa çıktı. Etkinlik kapsamında düzenlenen atölyelerde resim yapıp oyunlar oynayan çocuklar, eşsiz bir teknolojik deneyim yaşadılar.

SIRA DIŞI VE EĞLENCELİ GÜN YAŞADILAR

Onlarca canlı türünü son nesil teknolojiler aracılığıyla deneyimleme fırsatı sunan Katılım Emeklilik DigiZoo, bu kez down sendromlu çocukları konuk etti. Unicorn gibi mitolojik canlılardan, T-Rex gibi en eski çağlara ait dinozorlara kadar, farklı zamanlardan gelen canlı türlerini ilk kez gören çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşayan ve farklı zamanlardan gelen canlı türlerinin yer aldığı sergiyi ilgiyle gezen çocuklar eğlencenin tadını çıkardı.

DigiZoo’nun keşif dolu renkli dünyasını ilk kez deneyimleyen çocuklar kendi boyadıkları balıkların, dijital akvaryum ekranında yüzdüğünü büyük bir heyecanla izledi.