Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençlere GSB Yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençler arasında çok popüler olan ve talep gören Seyahatsever projesi için başvuruların alındığını bildirdi.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından “Seyahatsever ile Hazırlıklar Başlasın, Rota Oluşturulsun!” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Gençlerimiz GSB Yurtları’nda 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek.” ifadelerini kullandı.

Seyahatsever Projesi 8 Temmuz’dan 25 Ağustos’a kadar devam edecek

Seyahatsever projesi kapsamında deprem bölgesi hariç illerdeki 1 kız ve 1 erkek yurdu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek.

Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5’er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Proje, 8 Temmuz’dan 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Proje ile detaylı bilgilere seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden de ulaşılabilecek.