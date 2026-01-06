Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı bulutluluk ile yağış beklenirken, vatandaşlardan özellikle; buzlanma ve çığ tehlikesinin yanı sıra kuvvetli rüzgar ve sisin beklendiği bazı bölgelerde de dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ocak Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Hava sıcaklığı ile ilgili önemli bir değişikliğin bulunmadığı günlük rapora göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunurken, rüzgarın ise genellikle güney, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya ile Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunurken, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.