Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Elif Uzun Sümercan görevden alınırken, Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine Fatih Mehmet Özveren, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Seda Şentürk, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cemi Can Deliorman, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı görevine Aslı Gündoğdu Aksungur atandı.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği'ne Mustafa Kibaroğlu, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilik ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda üst düzey atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

