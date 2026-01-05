Yılın ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans öğrencilerine 4.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 8.000 TL, doktora öğrencilerine ise 12.000 TL kredi ve burs ödemesi yapılacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından verilen burs ve öğrenim kredisi tutarlarının güncellendiğini duyurdu.

Gençlerin eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri, maddi endişelerden uzak bir şekilde derslerine odaklanabilmeleri bizim en büyük önceliklerinden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu kapsamda aldığımız kararla burs ve kredi tutarlarını önemli ölçüde artırdık. Lisans öğrencilerimize 4 bin, yüksek lisans öğrencilerimize 8 bin, doktora öğrencilerimize ise 12 bin lira ödeme yapılacak.'Yeni tutarlar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden itibaren (Ocak 2026 ödemesiyle birlikte) uygulanmaya başlanacak' diye konuştu.

Buna göre lisans öğrencileri için aylık burs/kredi tutarının 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 8 bin TL, doktora öğrencileri için 12 bin TL olurken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, Cumhurbaşkanı'nın bu müjdesini alıntılayarak, #GSBHepYanında etiketiyle 'Gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun' paylaşımında bulundu.