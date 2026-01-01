Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için kent genelinde belirlediği 50 noktaya mama bıraktı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Üç ekip halinde sahada görev yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını Hayvan Dostları Derneği, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi ile birlikte yürütüyor.

Ekipler, kent genelinde belirlenen yaklaşık 50 besleme noktasına şimdiye kadar mama bıraktı.

SOKAK HAYVANLARININ AÇ VE SUSUZ KALMAMASI HEDEFLENİYOR

Yurttaşlar, belirlenemeyen noktalar için Alo 153 Çağrı Merkezi üzerinden talep oluşturabilecek. Mama dağıtım çalışmaları; Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçeleri başta olmak üzere Mardin Yolu, Çarıklı bölgesi, parklar, mezarlıklar ve kamu kurumları çevresinde gerçekleştiriliyor. Kentin farklı noktalarında sürdürülen bu çalışmalarla, sokak hayvanlarının aç kalmaması hedefleniyor.