Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Atölyelerine katılan kadınlar, uygulamalı eğitim kapsamında safran ekimi gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yürüttüğü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Atölyeleri sürüyor. Atölyeler, kadınların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, üretime daha aktif katılmalarını sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Park ve Bahçeler Dairesi ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlıklarıyla ortak bir çalışma yürütülerek kadınlar, Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi'nde safran ekimi yaptı.

Ekim öncesi düzenlenen atölyede, tarih boyunca 'kırmızı altın' olarak bilinen ve bağışıklığı güçlendirici özellikleriyle bilinen safran hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara safranın ekim yöntemleri, yetiştirme koşulları, hasat süreçleri ve pazarlama olanaklarına ilişkin hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

Atölyenin ardından kadınlarla birlikte sahada safran ekimi yapılarak öğrenilen bilgilerin uygulamayla pekişmesi sağlandı.

Uygulama sürecine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Evin Dinar da eşlik etti.