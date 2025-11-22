Denizli Büyükşehir Belediyesinin gelenekselleştirdiği Kitap Fuarı bu yıl 8'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 28 Kasım-7 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Denizli Kitap Fuarı, yine yüzlerce yazar ve binlerce okur için büyük bir buluşma noktası olacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı'nda düzenlenecek fuar, her gün saat 10.00-20.00 arasında ziyaret edilebilecek. Bu yılın onur konuğu ise ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi olacak. Sevilen eserleri ve geniş hayran kitlesiyle adından sıkça söz ettiren Kiremitçi, 29 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te söyleşiye katılacak ve okurlarıyla bir araya gelecek.



200 yayınevi, yüzlerce yazar



Bu yıl 200 yayınevinin katılacağı fuarda; Pelin Batu, Sunay Akın, İlyas Salman, Mustafa Balbay, İrfan Değirmenci, Beyhan Budak, Coşkun Aral, Ahmet Taşağıl, Talha Uğurluel, Sinan Yağmur, Ramazan Kurtoğlu, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Kahraman Tazeoğlu ve Işıl Işık gibi Türkiye'nin önde gelen isimlerinin yanı sıra Denizlili yerel yazarlar da okurlarla buluşacak. Fuar kapsamında imza günleri, panel ve söyleşiler düzenlenecek, kitapseverler yazarlarla birebir tanışma fırsatı bulacak.