Milas Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelindeki okul kantinlerinde hijyen ve gıda denetimleri yaptı. Yoğun faaliyetler gerçekleştiren ekipler geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği zincir marketler denetimlerinin ardından yeni haftanın ilk gününde bu kez öğrenciler için sahaya inerek okul kantinlerinde kapsamlı incelemelerde bulundu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde; gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, genel hijyen koşulları, fiyat etiketlerinin uygunluğu ve işyeri açma ve çalışma ruhsatları detaylı şekilde kontrol edildi.

Ekipler, kantin işletmecilerini mevzuatın gereklilikleri konusunda bilgilendirirken, öğrencilerin tükettiği ürünlerde kalite standartlarından kesinlikle taviz verilmeyeceğini belirtti.

Yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilen kantinlere zabıta ekipleri tarafından gerekli uyarılarda bulunularak düzenlemelerin ivedilikle tamamlanması bildirildi. Belediye ekiplerinin, halk sağlığını korumak ve standartlara uygun hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla denetimlerine aralıksız olarak devam edeceği ifade edildi.